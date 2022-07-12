Ремонт вентиляционных систем начался в домах Истры

Проблемы вентиляции в многоквартирных домах Истры давно волнуют жителей города. Жители дома № 2 на улице Главного конструктора Адасько постоянно жаловались на неисправность системы в управляющую компанию.

Дело в том, что вытяжки здесь практически не работают. Этой ситуацией занялись коммунальные службы города.

Для начала стали разбираться в причинах нарушений. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела дом. Специалисты измерили прибором тягу вентиляции в одной из квартир.

Источник фото: телеканал «360»

По результатам проверки определили, что есть обратная тяга, то есть воздух не уходит из квартиры, а, наоборот, поступает в нее. Это создает серьезные неудобства, влияет на противопожарную безопасность в домах с газовым оборудованием, кроме того, в вентиляционной шахте появился грибок.

Чтобы разобраться в причине проблем вентиляции, газовым службам будет необходим доступ в каждую квартиру для обследования. Квартир в обследуемом доме всего 245. Сейчас специалисты предполагают, что проблема с вентиляцией возникла из-за нарушения технологии при строительстве дома или при его эксплуатации.

«Для этого необходим специализированный инструмент, возможно, понадобится и проверка видеокамерами каналов. После чего, скажем так, будет поставлен диагноз и принято решение, какими методами устранить данную неисправность», — сказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева отметила, что порядка 10% всего жилого фонда округа имеет проблемы с вентиляционными камерами.

«Соответственно, это может быть причиной тех же самых взрывов в наших домах, поэтому не только этот дом, но и все 10% всего жилого фонда, у которых есть подобные проблемы, будут обследованы», — подчеркнула Витушева.

Ранее сообщалось, что в Истре также начался ремонт ветхих балконов жилых домов. Балконные плиты со временем начинают осыпаться, перила зачастую тоже едва держатся на своем месте.