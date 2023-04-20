Подмосковье 20 апреля 2023, 08:13 Ремонт Вашутинского шоссе начался в Химках

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Ремонтные работы стартовали на Вашутинском шоссе в Химках. Дорожное покрытие заменят на участке протяженностью более двух с половиной километров.

Специалисты дорожных служб уже провели все замеры, заполнили дефектную ведомость и установили информационный щит. Работы закончат в середине мая.

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«На всем участке полностью заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также тротуаров и бортового камня», — рассказал начальник отдела ремонта дорог муниципального бюджетного учреждения «ОГХ» Денис Макайкин.

Кроме того, в округе в этом году устранят ямы внутри дворовых проездов и капитально отремонтируют девять дорог общей протяженностью около 12 километров.

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