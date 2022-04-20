Ремонт Вашутинского шоссе досрочно начался в Химках

Вашутинское шоссе отремонтируют к середине мая в Химках. Работы начались досрочно. Там преобразится участок дороги длиной 2,5 километра.

Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. По его словам, о ремонте Вашутинского шоссе не раз просили жители.

Мы их услышали и даже смогли начать работы раньше срока Дмитрий Волошин.

По его словам, сейчас на площадке трудятся более 30 рабочих. Задействовали 13 грузовиков и две фрезеровочные машины.

«Работать будут по 12 часов в сутки. Прошу автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказал Волошин.

Он добавил, что одну полосу движения сохранят на все время ремонта. Он продлится не больше месяца.

Важность дороги

Шоссе связывает несколько микрорайонов в Химках. По нему жители добираются до торгового центра «Мега». Это объездная дорога к аэропорту Шереметьево.

Вдоль дороги находятся склады и производства, поэтому шоссе важно и для сферы экономики.

При этом последний ремонт там был в 2018 году. Изношенность Вашутинского шоссе достигла 60%.

Ремонт пройдет в три этапа. После снятия старого бетонного покрытия рабочие приступят к выравниванию дороги. Затем они уложат новое полотно.