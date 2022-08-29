Ремонт в школе имени Чехова в Истре завершат к ноябрю

Школа имени Чехова — одно из старейших зданий в Истре, оно было построено еще в начале 20-го века. Первые выпускники вышли из его стен еще в далеком 1912 году. Сейчас историческое здание капитально ремонтируют, чтобы современные школьники могли учиться в комфортных условиях.

В школе обновляют фасад, меняют все инженерные системы, кровлю и внутреннюю отделку. Ремонт планировали завершить к началу учебного года, но процесс затянулся. Выявили серьезные дефекты конструктивных элементов — перегнившие от времени деревянные балки, покрывшиеся трещинами межкомнатные перегородки. Поскольку это напрямую влияет на безопасность, с работами решили не спешить.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта школа еще построена при императоре. Вы знаете, как старинный автомобиль — эта школа обретает новую жизнь, хотя мы прекрасно понимаем, что дешевле новую построить, нежели восстанавливать старую, потому что реконструкция минимум в два раза дороже того, что строим мы заново. Но эта школа достойна того, чтобы получить вторую жизнь», — сказал депутат ГД ФС РФ Сергей Колунов.

Согласно проекту реконструкции, спортивные залы получат современное утепление, будут обновлены вестибюли, во всех классах будет новая мебель — парты, столы, стулья, шкафы, а также оборудование для специализированных кабинетов — физики, химии и ОБЖ. Преобразится и актовый зал.

Источник фото: телеканал «360»

На время ремонта все учащиеся будут переведены в школу № 3. Работы планируют завершить к ноябрю.

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