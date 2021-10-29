Ремонт в реутовской спортшколе приблизился к концу. Скоро дети станут заниматься с новым инвентарем

В спортивной школе Реутова в разгаре ремонтные работы. Здесь уже провели замену освещения и обновили напольное покрытие в залах. Качество ремонта проинспектировал глава городского округа Станислав Каторов.

«На сегодняшний день я вижу, что руководство спортивной школы подходит вдумчиво к тому, что здесь происходит. Закупается новое оборудование, чтобы детям было комфортнее заниматься», — сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в школу закупили новые баскетбольные щиты и ковер для художественной гимнастики. Ремонт проводят в рамках поддержки городских учреждений. Такие перемены дадут юным воспитанникам стимул к новым победам.

«Я уверен, что нас еще ждут высокие, большие достижения в различных видах спорта. В этом году только можно посмотреть по нашим единоборствам, что мы получили несколько новых имен. По гимнастике наши ребята побеждали», — отметил Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

В перспективе спортивная школа Реутова переедет в многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Он примет будущих чемпионов уже в четвертом квартале 2022 года.