Подмосковье 26 марта 2024, 20:09 Ремонт в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе завершат к сентябрю Администрация Балашиха г.о.

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Комиссионная проверка прошла в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе после взрыва газа. Работы выполняются Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

Руководитель проекта Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Роман Гордеев сообщил, что совместно с экспертами и сотрудниками администрации Балашихи была организована проверка.

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«Идут работы по восстановлению и ликвидации последствий взрыва газа. Они проводятся в соответствии с проектно-сметной документацией», — указал Роман Гордеев.

В настоящее время продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий, армированию наружных и внутренних стен четвертого этажа, а также устройству монолитных наружных и внутренних стен пятого этажа.

С начала 2024 года специалисты уже выполнили устройство бетонной подготовки в техническом подполье, монтаж армирования лифтовой шахты на 1-4 этажах, армирование наружных и внутренних стен, заливку лифтовой шахты и устройство кирпичной кладки плит подъезда и монолитных перемычек.

Завершить ремонт полностью планируют в сентябре 2024 года. Взрыв газа на четвертом этаже произошел 20 сентября 2023 года, в результате чего было разрушено несколько этажей.

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