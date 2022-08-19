Ремонт в Коломенской больнице завершат в 2023 году

Капитальный ремонт корпуса № 2 в Коломенской больнице стартовал. В нем находятся сосудистый и травматологический центры, онкологическое и нейрохирургические отделения. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Первый этап ремонта больницы начался в прошлом году, напомнила зампред. Тогда полностью заменили кровлю, обновили фасад, укрепили фундамент и провели работы по гидроизоляции.

«Второй этап позволит полностью завершить ремонт всего здания. На эти цели выделено более 680 миллионов рублей», — рассказала Стригункова.

В ходе ремонта в больнице проведут отделочные работы, заменят коммуникации, систему кондиционирования и установку подачи медицинских газов. Здание приспособят для удобного использования маломобильными пациентами.

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