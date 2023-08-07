Подмосковье 07 августа 2023, 16:52 Ремонт участка Октябрьского проспекта завершился в Люберцах Минтранс Подмосковья

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Ремонт участка Октябрьского проспекта от Хлебозаводской улицы до пересечения с Егорьевским шоссе завершился в Люберцах. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Октябрьский проспект — центральная улица города, по ней можно проехать к станциям метро, учебным и медицинским учреждениям, парку, кинотеатру и Дворцу культуры», — уточнили в ведомстве.

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На участке протяженностью 3,5 километра дорожные службы провели работы по укладке асфальтобетонного покрытия и обустройству обочины. В ближайшее время на дорогу нанесут разметку.

Дороги обновили более чем на 20 улицах округа, включая Зеленую, Побратимов, Красногорскую, 8 Марта и Полевую. Всего по нацпроекту в Люберцах приведут в порядок покрытие на 11 участках региональных дорог общей протяженностью более 29 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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