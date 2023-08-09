09 августа 2023, 10:44
Ремонт центральной дороги начался в Любучанах
Ремонт центральной дороге поселка Любучаны начался в Чехове. Он сделает проезд удобнее более чем для пяти тысяч водителей.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт проведут на участке от Октябрьской улицы до пересечения с автодорогой М-2 «Крым» — Троицкое — Добрыниха. Там уложат более 1,6 километра нового покрытия, укрепят обочины и нанесут новую разметку.
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«К ремонту дорогу выбрали жители путем голосования на портале „Добродел“. После ремонтных работ проезд более 5 тысяч автомобилистов к основным социальным объектам станет комфортнее», — отметили в Минтрансе Подмосковья.
Всего в этом сезоне в рамках нацпроекта в Чехове обновят более 24 километров региональных дорог. Ознакомиться с программой можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Чехов
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Ремонтные работы
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