Подмосковье 09 августа 2023, 10:44 Ремонт центральной дороги начался в Любучанах Минтранс Подмосковья

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Ремонт центральной дороге поселка Любучаны начался в Чехове. Он сделает проезд удобнее более чем для пяти тысяч водителей.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт проведут на участке от Октябрьской улицы до пересечения с автодорогой М-2 «Крым» — Троицкое — Добрыниха. Там уложат более 1,6 километра нового покрытия, укрепят обочины и нанесут новую разметку.

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«К ремонту дорогу выбрали жители путем голосования на портале „Добродел“. После ремонтных работ проезд более 5 тысяч автомобилистов к основным социальным объектам станет комфортнее», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Всего в этом сезоне в рамках нацпроекта в Чехове обновят более 24 километров региональных дорог. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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