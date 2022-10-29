Ремонт центра культуры «Родники» в Волоколамске завершат в следующем году | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 21:24 Ремонт центра культуры «Родники» в Волоколамске завершат в следующем году

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Масштабный капремонт центра культуры «Родники» в Волоколамске завершат к его 70-летию. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в свой юбилей ДК будет как новый.

В «Родниках» начинали свой путь лучшие творческие коллективы округа, на гастролях выступали известные артисты и театральные труппы. Центр стал истоком фестиваля военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж».

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«Это очень знаковое событие — ремонт нашего центрального дома культуры, центрального учреждения культуры для всего округа. Мы очень рады, что наконец это свершилось и что людям будет комфортно и заниматься, и работать в нем», — сказала сотрудник ЦКиТ «Родники», жительница Волоколамска Татьяна Лемешко.

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В ходе капремонта заменили практически все, начиная с инженерных коммуникаций и заканчивая кровлей. Выполнили полную перепланировку зала — уже на этом этапе ремонта понятно, что акустика в зале и видимость сцены будут на высоте. Импортные материалы в ходе работ заменили лучшими отечественными аналогами.

«Найдены те материалы, которые есть в России или в дружественных странах. И на сегодняшний день вы сами видели, что ход работ продолжается, не останавливается, и надеемся, что в сроки, которые определены контрактом, мы все работы выполним», — сказал первый заместитель главы администрации Волоколамского г. о. Иван Абрамов.

Рабочие вышли на финишную прямую. Сейчас почти завершен фасад здания и благоустройство территории.

«Усиленно идут работы по благоустройству, то есть это замена старого асфальтного покрытия, покрытия пешеходных дорожек, брусчатки», — отметил главный инженер Александр Цой.

В следующем году «Родникам» исполнится 70 лет. Юбилей центр отметит в обновленном и красивом здании.