Ремонт трех школ Солнечногорска завершится к сентябрю

В Подмосковье проходят ремонтные работы в школах, расположенных в поселке Андреевка, микрорайоне Поваровка и деревне Ложки. Эти школы ремонтируются по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации государственных программ. Но пока строители отстают по графику.

Недавно депутаты «Единой России» проверили, как идут ремонтные работы. Например, в школе в Андреевке капитальный ремонт пока выполнен только на треть. Как рассказал подрядчик, в проектно-сметной документации были некоторые погрешности, потому что само здание сильно изношено.

По словам лидера подмосковных единороссов Игоря Брынцалова, сегодня еще есть возможность наверстать время и уложиться в сроки.

«Мы посмотрели, как идут работы. Есть отставание, но оно не критичное. Связано это с тем, что здание 50-х годов постройки и после начала ремонтных работ вскрылась необходимость внесения в сметы дополнительных видов работ. В ближайшее время деньги будут выделены, и, надеюсь, работы будут завершены в срок — до 24 августа. Далее уже установка мебели, оборудования, приведение в порядок прилегающей территории, чтобы дети на 1 сентября пришли в обновленную и полностью готовую к учебному процессу школу», — отметил Игорь Брынцалов.

Работы собираются вести в ускоренном темпе. Однако строители уверяют, что это никак не отразится на качестве выполнения. Больше тысячи детей должны прийти в эту школу 1 сентября. После капитального ремонта дети больше не будут вынуждены обучаться в две смены.

В 2022 году в учреждениях образования города запланировано три капитальных ремонта, в том числе в Ложковской школе и школе № 8 в микрорайоне Поваровка. Сейчас в основном корпусе «Ложки» обучаются более 400 детей. На капитальный ремонт здания выделено более 65 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Готовность объекта составляет 25%.

Капитальный ремонт в другой школе № 8 в микрорайоне Поваровка выполнен на 16%. На его капитальную реконструкцию средства также выделены из разных источников — общая стоимость работ составляет почти 50 миллионов рублей.