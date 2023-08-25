Подмосковье 25 августа 2023, 16:14 Ремонт трех региональных дорог завершился в Жуковском ГБУ МО "Мосавтодор"

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Ремонт трех региональных дорог завершился в Жуковском по нацпроекту. Общая протяженность обновленного покрытия в черте города составила 15 километров.

Самым протяженным участком стала дорога на улице Гагарина — там обновили более семи километров. Кроме того, работы провели на улице Кооперативной. По дорогам можно проехать к городскому парку, дворцу культуры, спорткомплексу и другим социальным объектам.

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Помимо этого, более двух километров покрытия отремонтировали на подъездной дороге к Жуковскому — на развязке с Новорязанским шоссе вблизи деревни Кулаково. На данный момент завершаются работы по обновлению муниципальных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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