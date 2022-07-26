Ремонт трех ФАПов завершится в Подольске к концу года

Три медицинских объекта городского округа Подольск включены в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» на 2019–2024 годы. К ремонтным работам приступят в конце июля.

Фельдшерско-акушерские пункты отремонтируют в поселке Александровка, в поселке Стрелковской фабрики и в селе Сынково.

Подрядчик выполнит инженерные работы, заменит окна, двери, покрасит стены и потолки.

«Также в муниципалитете продолжается капремонт стационара обособленного структурного подразделения № 2 Подольской областной клинической больницы на улице Батырева. Работы проводятся в три этапа. Ремонт фасада, реанимационного блока и отделения физиотерапии завершен в марте. На завершающей стадии работы в отделении гнойной хирургии и пульмонологии», — сообщил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Во время третьего этапа ремонта в конце 2023 года приведут в порядок операционный блок, ожоговое, приемное отделения и отделение эндокринологии больницы.