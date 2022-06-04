Ремонт трех дорог пройдет в Домодедове

Три дороги в Домодедово включили в программу ремонта в рамках проекта «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Речь идет об улице 25 лет Октября в микрорайоне Западный, о подъезде к деревне Борисово в Краснопутьском административногом округе и об участке Востряково — Буняково в 1,4 километра.

Сейчас там идут проектные работы. Дороги отремонтируют в рамках «первой» волны ремонтной кампании. Дополнительная программа работ будет известна позже.

С 2017 года в Подмосковье запустили проект «Добородел». Местные жители голосуют на его сайте, таким образом участвуя в формировании очередности ремонтных работ. За пять лет восстановили около двух тысяч дорог, планируется ремонт еще 180 километров.