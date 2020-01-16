Больше никаких проблем с водой. Ремонт теплотрассы в микрорайоне АБ Пущина завершат в апреле

Ремонт тепловой и водопроводной сетей в микрорайоне АБ городского округа Пущино подрядная организация завершит в апреле текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Несколько лет назад в Пущино капитально отремонтировали основную часть тепломагистрали на двух больших участках. По сути, изношенная теплотрасса была заменена на новую.

Однако в микрорайоне «АБ» тепломагистраль для проведения работ была вскрыта, но из-за недостаточного финансирования сам ремонт так и не начался.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

В декабре 2019 года подрядная организация приступила к работам по капитальной замене труб на подземной магистрали горячего водоснабжения на участке в микрорайоне АБ от дома № 7 и до гимназии «Пущино».

Глава городского округа Алексей Воробьев проверил, как ведется демонтаж бетонного покрытия тепломагистрали, и встретился с руководителем подрядной организации.

Алексей Воробьев сделал акцент на том, что работы должны быть завершены в апреле 2020 года. «Этот участок тепломагистрали — давняя проблема для Пущино. Сейчас все договоренности достигнуты, деньги определены государственной программой. Видим, что в рамках заключенного муниципального контракта подрядчик приступил к работе, идет демонтаж лотков, затем самих труб. Также предстоит монтаж новой сети с последующим благоустройством территории.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

По словам главы Пущина, на объекте находятся восемь рабочих, используется спецтехника. «Отмечено небольшое отставание от графика, надеемся, что подрядчик в ближайшее время постарается все наверстать», — добавил Алексей Воробьев.

Чтобы жители микрорайона АБ не остались без тепла, установили обводную линия, так называемый bypass. Протяженность третьего участка изношенной тепло- и водомагистрали, где предстоит заменить старые трубы на современные, составляет 350 метров.

«Будут использованы самые современные материалы: труба в ППУ-изоляции (пенополиуретановой, для придания прочности — прим. ред.) которая позволит долгий период времени сохранить саму сеть; водопроводная труба предполагается пластиковая, которая также выполнена по последним технологиям, что позволит использовать ее продолжительное время, так как она не подвержена коррозии», — пояснил глава городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Заместитель генерального директора подрядной организации Мушег Матевосян уточнил, что работы были начаты в декабре 2019 года — тогда произвели монтаж ограждений и освещения.

«Есть участки проблематичные, но работаем в тесном сотрудничестве с заказчиком. Сейчас ведется демонтаж. Материал уже в полном объеме заказан. К концу месяца начнем привозить трубы, именно в ППУ-изоляции, и трубу-полупластик. В связи с этим увеличим численность бригады и поставим дополнительную технику. После демонтажа начнем сварку. Затем, согласно графику, сделаем гидроизляцию и приступим к благоустройству», — рассказал план действий Мушег Матевосян.

Во время ремонта на главной пешеходной дороге в АБ была вырыта большая траншея. Чтобы населению не пришлось искать обходные пути, смонтировали деревянные мосты.

«Участок полностью аварийный. Жители сами наблюдают за работами. Сейчас с пониманием относятся, что это делается для города и для них самих», — добавил замгендиректора подрядной организации Мушег Матевосян.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Глава муниципалитета Алексей Воробьев пояснил, что власти дали инструкции подрядчику с большим вниманием относиться к тротуару, так как на территории находится здание гимназии, и необходимо обеспечить жителям возможность безопасного прохода при проведении монтажных работ.

«Приношу извинения за предоставленные неудобства, но все мы прекрасно понимаем, что дело хорошее и важное, поэтому следует набраться терпения», — сказал Алексей Воробьев.

Когда монтаж основной магистральной линии теплотрассы закончат, современные трубы запустят в полноценную работу, а подрядчик благоустроит территорию.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Учащаяся гимназии «Пущино» Анна Моисеева рассказала, что сейчас у нее дома тепло и вода есть, но деревянные переходы неудобства доставляют. «Насколько я знаю, этот участок раньше очень часто ремонтировали, поэтому это нужное дело — менять трубы. Это снизит риск аварийных ситуаций. Надеюсь, после ремонта совсем не будет отключений горячей воды. Думаю, что и вода по качеству может стать лучше», — высказала свое мнение Анна.

Жительница микрорайона АБ Наталья Пресмакова также в числе неудобств отметила передвижение по деревянным мостикам, но сказала, что понимает вынужденность этой меры. «В наших домах всегда были проблемы. Если воду горячую включали во всех домах, то в наших домах в последнюю очередь — то ремонт труб, то еще чего-то. Очень хотелось бы, чтобы их поменяли на новые. По мерам безопасности подрядчик все выполнил — территория огорожена, мостики сделаны. Думаю, что когда в апреле все завершится, у жителей микрорайона больше не возникнет никаких неудобств», — поделилась Наталья Пресмакова.

После ремонта тепловой и водопроводной сетей на участке в микрорайоне АБ траншея будет засыпана песком и гравием. Восстановительные работы покрытия пешеходной части запланированы на весенней период и начнутся, как только позволят погодные условия.