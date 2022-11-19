Подмосковье 19 ноября 2022, 17:41 Ремонт теплотрассы на улице Валовой в Сергиевом Посаде завершат в начале 2023 года

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На улице Валовой в Сергиевом Посаде поменяют трубы теплотрассы. Вдоль улицы проложили временные коммуникации, к которым будут подключены дома на время ремонта, чтобы жители не остались без отопления.

Ремонтные работы планируют завершить в начале следующего года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Сергей Анфилов.

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«Сильных отключений не будет, потому что все врезки и подготовительные работы закончены. На сегодняшний момент мы планируем до середины января все работы здесь закончить. Далее временная теплотрасса будет разобрана и вывезена», — отметил Анфилов.

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Ремонт труб проходит еще в одном районе города. На улице Центральной в районе Скобяной поселок поменяют всего 480 метров тепловой и водопроводной сетей.

Работы планируют закончить в течение двух недель. Старым трубам здесь больше 40 лет поэтому важно провести ремонт сейчас и избежать частых отключений зимой.

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