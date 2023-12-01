Подмосковье 01 декабря 2023, 09:00 Ремонт теплосети в поселке Санатория Министерства обороны завершат к 15 декабря Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Встреча с жителями по вопросу отопления прошла в поселке Санатория Министерства обороны. Компания «Газпром теплоэнерго» пообещала завершить ремонт сетей к 15 декабря.

Сейчас жители поселка сталкиваются с отключением горячего водоснабжения и отопления из-за масштабного ремонта теплосети. Однако уже к 15 декабря эти работы завершат, и ситуация наладится.

Реклама

«Сейчас проведение ремонтных работ в поселке затрудняет проезд автотранспорта. Также происходит регулярное отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Договорились с „Газпром теплоэнерго“ и сообщили об этом жителям, что работы будут завершены в максимально короткие сроки — в течение двух недель», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

В ближайшее время «Газпром теплоэнерго» увеличит количество бригад в два раза, чтобы завершить ремонт сетей в срок. А те территории, где проводились работы с разрытием, благоустроят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».