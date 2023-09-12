Подмосковье 12 сентября 2023, 12:27 Ремонт театральной части Дома офицеров в Щелкове завершится в декабре Unsplash

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Ремонт культурно-досугового центра «Дом офицеров» продолжается в поселке Монино Щелковского городского округа. Ранее об этом просили местные жители. Завершение работ в театральной части здания запланировано на декабрь этого года.

Площадь театральной части превышает 4,5 тысячи квадратных метров. На данный момент в концертном зале заменили напольное покрытие, обшили стены акустическими панелями, покрасили стены сценического пространства, установили кресла и кинооборудование. Помимо этого, рабочие уже восстановили паркет в фойе, отремонтировали кабинеты и лестничные марши.

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Снаружи здания частично отремонтировали кровлю, демонтировали аварийный участок парапета, восстановили покрытие балконов и заменили металлические сливы. Всего на преображение театральной части культурно-досугового центра выделили 14,5 миллиона рублей.

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