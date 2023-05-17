Подмосковье 17 мая 2023, 14:33 Ремонт Старосимферопольского шоссе начался в Чехове Минтранс Подмосковья

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Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» началась в Чехове. Новое покрытие уложат на Старосимферопольском шоссе.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что прямо сейчас специалисты «Мосавтодора» снимают старое покрытие на участке от деревни Детково до садового товарищества «Спутник». После этого на восьми километрах шоссе начнут укладывать новый асфальт, что облегчит подъезды к школам, железнодорожной станции и другим важным объектам. Дорожные условия улучшатся для 40 тысяч водителей.

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За сезон в Чехове приведут в порядок восемь региональных и 17 муниципальных дорог. С программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Главы городских округов должны обращать пристальное внимание на ремонт дорог — это поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ямы, смывы, сметы — все имеет значение, по словам главы региона.