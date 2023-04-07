Подмосковье 07 апреля 2023, 13:43 Ремонт станции Крюково изменит расписание пригородных поездов в апреле АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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С 7 по 27 апреля расписание пригородных поездов в Московской области изменится. Это необходимо из-за ремонта ж/д станции Крюково и на участке Подсолнечная — Клин при подготовке к запуску МЦД-3. Об этом сообщил минтранс региона со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

График движения составов на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково скорректируют, а часть поездов отменят.

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Некоторые поезда не будут останавливаться на станции Подсолнечная. До нее можно будет добраться с пересадками на станциях Крюково, Поварово-1 и Клин. При этом дополнительный билет не потребуется.

«Для пропуска через турникеты и при проверке в поезде будет достаточно предъявить свой билет контролерам», — добавили в минтрансе.

Билеты на поезда Тверь — Москва № 7963, 7927, 7939, 7957, 7945 и Москва — Тверь № 7924, 7938, 7958, 7960, в указанный период будут продавать в день отправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.

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