Ремонт стадиона у школы №7 в Дубне подошел к концу

В Дубне обустраивают стадион у школы № 7. Его ремонт практически подошел к концу. Заниматься спортом там смогут все желающие. Стоимость проекта составляет 15 миллионов рублей.

«Это первая ласточка, спасибо администрации, что выделены средства на строительство большого спортивного объекта. Что сюда входит: мини-футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, беговая дорожка, дорожка для 100-метрового бега», — рассказал директор учебного заведения Андрей Редькин.

Ранее в администрации округа приняли решение ежегодно ремонтировать по одному стадиону в городе.

Также городские службы в преддверии нового учебного года меняют покрытие стадиона школы № 2 и капитально ремонтируют холл гимназии № 3. Сюда с проверкой приехал глава Дубны Сергей Куликов.

«Значительно ускорились подрядчики, большой объем работ выполнен, они действительно находятся на финальной стадии, им чуть-чуть осталось до завершения», — сообщил Куликов.

В спортзале школы № 2 также проходит ремонт. Его капитально не приводили в порядок в течение 80 лет. Там уже выровняли и покрасили потолок, стены, установили новое освещение, систему отопления, заменили окна. Теперь дело за заменой пола и установкой нового спортивного оборудования. Как рассказала начальник управления народного образования администрации Дубны Светлана Жаленкова, позитивные изменения коснулись и детского садика «Сказка», где сделали капремонт пищеблока и провели новые инженерные коммуникации.