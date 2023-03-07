07 марта 2023, 17:03
Ремонт школы в подмосковном селе Царево завершится к 1 сентября
Капремонт царевской школы в Пушкинском округе выполнен на 10%. Строители заканчивают демонтаж старых покрытий и готовятся к началу основных работ.
Минстрой Подмосковья сообщил, что на объекте трудятся 25 рабочих и три единицы техники. Демонтаж фактически завершен, продолжаются фасадные и кровельные работы.
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Здание школы в селе Царево построено в 1967 году. Его общая площадь составляет почти две тысячи «квадратов». К 1 сентября образовательное учреждение обновят и снаружи, и внутри. Дети придут заниматься уже в отремонтированные помещения.
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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.
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