Подмосковье 07 марта 2023, 17:03 Ремонт школы в подмосковном селе Царево завершится к 1 сентября

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Капремонт царевской школы в Пушкинском округе выполнен на 10%. Строители заканчивают демонтаж старых покрытий и готовятся к началу основных работ.

Минстрой Подмосковья сообщил, что на объекте трудятся 25 рабочих и три единицы техники. Демонтаж фактически завершен, продолжаются фасадные и кровельные работы.

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Здание школы в селе Царево построено в 1967 году. Его общая площадь составляет почти две тысячи «квадратов». К 1 сентября образовательное учреждение обновят и снаружи, и внутри. Дети придут заниматься уже в отремонтированные помещения.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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