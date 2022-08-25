Ремонт школьного спортзала в Солнечногорском Поварове закончат после 1 сентября

Рабочие закончат ремонт спортзала школы имени 8 Марта в дачном поселке Поварово Солнечногорского городского округа после 1 сентября. До этого времени они усилят конструкцию и обновят гидроизоляцию здания.

Совсем скоро дети из подмосковного поселка Поварово смогут заниматься в обновленном спортивном зале. Сроки завершения ремонта пришлось сдвинуть, однако небольшая задержка позволит сделать школу крепче.

В ходе выполнения ремонта рабочие выяснили, что нужно укрепить две колонны. Также здание нуждается в новой гидроизоляции. Пока учебный год не начался, идут работы. Ход их выполнения проинспектировали депутаты Мособлдумы и депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Лучше сделать все качественно, чтобы потом к этому не возвращаться. Поэтому, я думаю, что в течение месяца как спортзал, так и гидроизоляция школы с тыльной стороны, будут закончены», — отметил парламентарий.

Новую школу на 1100 мест откроют 1 сентября в Павловском Посаде. Вокруг здания также обустроили спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками.