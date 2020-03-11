Ремонт школ, строительство больницы и рекультивация полигона. Дубна подвела итоги прошлого года и озвучила планы на этот

Прошедший год стал годом создания рабочих групп с участием активистов, годом объединения усилий жителей и властей в решении различных вопросов. Было сделано немало — ремонт школ и детских садов, благоустройство общественных пространств и рекультивация мусорного полигона. Об этом сказал глава Дубны Максим Данилов во время отчета за 2019 год.

«Власть — это ответственность, ответственность, которая наступает после принятых популярных и непопулярных решений. Ответственность, которую несет не только руководитель, но и источник власти, мы с вами. И каждый житель Дубны вправе выбирать то, что ему надо, то, что он хочет. Самое важное, как сказал президент, каждого слушать. И не просто слушать, а еще слышать», — сказал глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Более 50 процентов расходов бюджета имели социальную направленность, отметил Максим Данилов в первой части отчета. Среди самых ожидаемых работ прошлого года — ремонт тротуаров. Было обустроено 29 участков, в том числе создан новый — на Хлебозаводском переулке. В двух парковых зонах и на пяти улицах заменили освещение по программе «Светлый город».

Источник фото: телеканал «360»

Также в 2019-м был рекультивирован левобережный мусорный полигон. Были продолжены ремонты в детских садах и школах. Самым значимым стал ремонт в дошкольном учреждении «Мечта».

Источник фото: телеканал «360»

Победой стал и переезд школы «Возможность» в новое, оборудованное всем необходимым помещение. Помимо этого, в Дубне было достроено новое здание больницы.

«Главным достижением, мечтой, которая реализовалась по сути в 2019 году, — это окончание строительства больницы. Корпус удался. Это современное здание, оснащенное новым оборудованием», — отметил депутат Совета депутатов г. о. Дубна Андрей Тамонов.

Источник фото: телеканал «360»

В новом году упор также на строительство. Новые жилые дома появятся в районе ОЭЗ «Дубна». В Министерстве жилищной политики решается вопрос по расселению домов по улицам Дачной, Заречной, Интернациональной. Принята за основу концепция развития застроенной территории по улице Железнодорожной-Вокзальной. Здесь возведут жилье, в том числе и для расселения жителей дома 21 по улице Правды, который признан аварийным и подлежащим сносу.

«Нами ведется постоянная работа по решению проблем обманутых дольщиков, уже подготовлены и согласованы „дорожные карты“ по этому вопросу», — сказал глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Также начались проектно-изыскательские работы на строительство защитной дамбы с придамбовым дренажом на левом берегу. Решается вопрос и с модернизацией очистных сооружений.

«Нам надо начать создание проектно-сметной документации на очистные сооружения. Это увеличение мощности до 50 тысяч кубических метров. Эту работу мы должны будем завершить в конце этого — начале следующего года. На сегодняшний день в госпрограмме МинЖКХ уже выделены средства на реконструкцию этого объекта. Реконструкция начнется не раньше 2022–2023 годов», — сказал заместитель главы администрации г. о. Дубна Алексей Степаненко.

Источник фото: телеканал «360»

В Год памяти и славы в Дубне планируется создать городской волонтерский центр. Сейчас существуют центры на базе университета «Дубна», в колледже «Дубна» и в Аграрно-технологическом техникуме, в восьми школах города созданы волонтерские отряды. Планируется объединить все организации в одну.

«Сейчас идет работа с соцзащитой, мы опрашиваем ветеранов, чтобы помочь. Если надо убраться, мы быстро приходим и делаем, если что-то глобальное, мы опрашиваем организации, чтобы приобрести что-то», — отметила руководитель волонтерского центра университета «Дубна» Кристина Шарапова.

Источник фото: телеканал «360»

В завершение встречи глава Дубны подчеркнул, что все задачи можно решить только вместе с жителями. Он отметил, что в этом году работа в высоком темпе продолжится.