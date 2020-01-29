Ремонт школ и детских садов Истры обойдется в 150 млн рублей. И их уже выделили

Всего 150 миллионов рублей выделили на ремонт школ и детских садов городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

Например, в Октябрьской средней образовательной школе приведут в порядок цоколь, систему канализации, обновят кабинеты и установят систему видеонаблюдения.

Ремонт коснется не только здания, но и территории вокруг него. Так, планируется обновить всю спортивную инфраструктуру. Ведь сейчас учащиеся не могут даже поиграть в футбол на территории школы. Поле есть, но нет ворот. Отремонтируют и спортивную площадку.

Пять миллионов рублей из общей суммы выделили на ремонт школы в Кострове. Здание построено 50 лет назад — капитально никогда не ремонтировалось. Фасад обветшал, штукатурка отваливается, а внутри стены школы усыпаны трещинами.

Глава округа поручила провести экспертизу здания. Также в администрации муниципалитета проработают вопрос о строительстве пристройки к школе.

Источник фото: телеканал «360»

В этой же деревне отремонтируют детский сад. На эти цели запланировали два миллиона рублей. Сумма лишь первоначальная. Ее планируют увеличить за счет экономии бюджетных средств. Об этом стало известно после того, как учреждение проинспектировала глава округа.

В детском саду уже в этом году отремонтируют пищеблок, приведут в порядок входные группы, заменят вентиляцию, а также отремонтируют подъездную дорогу.

«Конечно, это не основные проблемы. Основная — это переполненность детского сада, где, конечно, большое количество детей. Недостаток площадей и в связи с этим проблемы говорят о том, что это большая проблема и родители, поэтому в ближайшее время будем решать, как выйти из этой ситуации и строить планы на будущее», — отметила Татьяна Витушева, глава г. о. Истра.

Еще семь миллионов рублей получила школа в поселке Снегири. Ее отремонтируют капитально. Заменят окна и электропроводку.