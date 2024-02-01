Подмосковье 01 февраля 2024, 18:05 Ремонт сетевого насоса выполнили в котельной «Восточная» в Электростали Нина Басистая

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Сотрудники компании «Глобус» отремонтировали сетевой насос в котельной «Восточная». Нужные детали изготовил Электростальский завод тяжелого машиностроения.

«Насос пришлось разобрать, чтобы найти причину поломки. Нужны были детали приемлемого качества, а те, что были в наличии, плохого качества и долго не прослужат», — рассказал генеральный директор компании «Глобус» Константин Коваль.

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На помощь пришел Электростальский завод тяжелого машиностроения. За неделю рабочие починили детали вала ротора. Сегодня обновленный агрегат доставили в котельную, где сразу приступили к его установке и тестовому запуску.

Нина Басистая Нина Басистая Нина Басистая Нина Басистая Нина Басистая

«После полного запуска циркуляция увеличится вдвое, что положительно скажется на всей технологической цепочке в работе котельной и теплосетей», — отметил начальник производственной службы № 4 Андрей Цветков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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