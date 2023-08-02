Подмосковье 02 августа 2023, 15:30 Ремонт Рузского проезда завершился в Волоколамске Минтранс Подмосковья

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали еще один участок пути в Подмосковье. Новый асфальт появился на Рузском проезде в Волоколамске.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что протяженность ремонта составила около двух километров. Для укладки нового покрытия дорожным службам потребовалось свыше 1,9 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.

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Рузский проезд соединяет Ждановское шоссе и Новосолдатскую улицу в Волоколамске. По этой дороге можно выехать к Новорижскому и Волоколамскому шоссе, центру города и местам социального притяжения.

Ранее новый асфальт уложили на подъездной дороге к деревне Поповкино. До конца ремонтного сезона планируется отремонтировать еще два участка общей протяженностью пять километров.

В Мытищах продолжается строительство четырехполосной дороги Осташковское шоссе — деревня Ульянково. Работы планируют завершить к 1 сентября этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.