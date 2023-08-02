02 августа 2023, 15:30
Ремонт Рузского проезда завершился в Волоколамске
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали еще один участок пути в Подмосковье. Новый асфальт появился на Рузском проезде в Волоколамске.
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что протяженность ремонта составила около двух километров. Для укладки нового покрытия дорожным службам потребовалось свыше 1,9 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.
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Рузский проезд соединяет Ждановское шоссе и Новосолдатскую улицу в Волоколамске. По этой дороге можно выехать к Новорижскому и Волоколамскому шоссе, центру города и местам социального притяжения.
Ранее новый асфальт уложили на подъездной дороге к деревне Поповкино. До конца ремонтного сезона планируется отремонтировать еще два участка общей протяженностью пять километров.
В Мытищах продолжается строительство четырехполосной дороги Осташковское шоссе — деревня Ульянково. Работы планируют завершить к 1 сентября этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Волоколамск
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