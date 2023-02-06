Подмосковье 06 февраля 2023, 13:45 Ремонт рентген-кабинета завершили в поликлинике микрорайона Красная Поляна в Лобне

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Ремонт рентген-кабинета и монтаж оборудования завершили в поликлинике микрорайона Красная Поляна в Лобне. Местным жителям больше не нужно ездить в центральную городскую больницу — все обследования можно сделать на месте и сразу получить результаты.

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко посетил Краснополянское поликлиническое отделение, пообщался с медиками и оценил качество работ по установке нового оборудования.

Аналоговый рентген-аппарат заменили на цифровой диагностический комплекс отечественного производства в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Он рассчитан на два рабочих места. Сейчас завершается процесс лицензирования рентген-лаборанта и врача-рентгенолога, которые будут работать с новым оборудованием.

Современный цифровой комплекс позволит проводить широкий спектр рентгенологических исследований на амбулаторном этапе. При этом доля лучевой нагрузки на пациента станет ниже, а полученные изображения будут высокого качества.

Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Московской области за пять лет в Лобне обновили практически все рентгеновское оборудование.

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