Подмосковье 25 августа 2023, 16:15 Ремонт региональных дорог завершился в 13 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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В 13 округах Московской области завершили ремонт региональных дорог. Работы провели в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Проезд стал комфортнее для миллиона жителей региона.

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«Обновили более 185 километров больше чем на 40 автодорогах. На всех участках дорожные службы заменили покрытие, укрепили обочины и в настоящее время продолжают работы по нанесению разметки», — заявил зампред правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, ремонт дорог продолжается в 23 муниципалитетах. Работы завершат в октябре.

Больше всего обновили трасс в Егорьевске. Там привели в порядок свыше 45 километров на девяти участках. В Серебряных Прудах отремонтировали почти 27 километров на четырех участках, в Зарайске — 24 километра на четырех трассах.

Также ремонт завершили в Воскресенске, Луховицах, Щёлкове, Жуковском, Шатуре, Протвине, Химках, Пущине, Королеве и Черноголовке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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