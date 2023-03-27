Подмосковье 27 марта 2023, 15:57 Ремонт путепровода около ж/д платформы 88-й километр в Воскресенске начнется этой весной

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Подготовительные работы к капитальному ремонту путепровода через железную дорогу возле платформы 88-й километр начались в Воскресенске. До конца апреля рядом с объектом появится строительный городок и технологические площадки.

Уже в мае строители приступят к монтажу временных опор, после чего начнется возведение временного пешеходного моста. Основные ремонтные работы стартуют в июле этого года, а завершатся в феврале 2024-го. Обновят все: стойки и опоры, дорожное полотно, включая тротуары, лестничные сходы. После окончания всех работ прилегающую территорию благоустроят.

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На время ремонта для сохранения транспортного сообщения на данном участке организуют реверсивное движение. Это важно учитывать водителям.

Капитальный ремонт путепровода в Воскресенске будет реализован при содействии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ГБУ МО «Мосавтодор».

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