Ремонт путепровода досрочно завершили на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуеве

Дорожные службы завершили ремонт путепровода через реку Гуслицу, расположенного на 72 километре Егорьевского шоссе в Орехово-Зуеве. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Ремонт путепровода на Егорьевском шоссе завершен досрочно — на месяц раньше планируемого срока. На время работ движение не перекрывалось, а осуществлялось реверсивным методом со светофорным регулированием. В настоящий момент движение запущено в полном объеме по обеим сторонам искусственного сооружения. Путепровод протяженностью порядка 57 метров служит проездом к городу Егорьевску более чем для 2,5 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Интенсивность движения на участке составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки», — рассказал министр Алексей Гержик.

В рамках ремонта путепровода обновлено дорожное покрытие, заменены деформационные швы, обустроена гидроизоляция, установлены барьерное и перильное ограждения, соответствующие дорожные знаки и нанесена разметка, отремонтированы пролетное строение и опоры.

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Также в г. о. Орехово-Зуево в этом году были отремонтированы 6 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 8 км. В округе заменили асфальтобетонное покрытие на территориях двух филиалов городской больницы, специализированного дома ребенка для детей с ограниченным поражением ЦНС и Орехово-Зуевского автовокзала.

В Подмосковье на сегодняшний день завершены ремонтные работы на 9 мостовых переходах, путепроводе и паромной переправе, расположенных на региональной дорожной сети. Работы проведены на территории Волоколамского, Егорьевского, Истринского, Раменского городских округов, а также в Луховицах, Пушкине, Ступине и в Солнечногорске.

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Напомним, что в программу ремонта этого года вошло 26 искусственных сооружений, 8 из которых будут отремонтированы капитально и 18 — в рамках плановых работ. 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще на одиннадцати, в соответствии с контрактом, работы завершатся в 2020 году. С адресным списком ремонта искусственных сооружений можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.