Ремонт Протвинской горбольницы завершат во второй половине 2020 года. Там обновят оборудование и мебель

В Протвинскую городскую больницу продолжает поступать новое оборудование и мебель для оснащения отремонтированной части поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Протвинская городская больница оснащается в рамках реализации областной программы развития здравоохранения. Заведующая поликлиникой для взрослых Светлана Рогозина уточнила, что в 2019 году в горбольницу поступило порядка 10 единиц современной медицинской техники, в том числе для отделений хирургии, реаниматологии (эндоскопическая стойка) и отоларингологии. До конца года ожидается поставка еще пяти единиц оборудования.

«Мы с нетерпением ждем поступление гастровидеоскопа и колоновидеоскопа с полным набором функций, который позволит проводить не только исследования (взятие биоматериала при биопсии для установки диагноза), но и лечебные манипуляции. Также в этом году мы ожидаем поставку стоматологических установок с камерой, монитором и компрессором. Это современное оборудование необходимо для оказания качественной стоматологической помощи», — сделала акцент Светлана Рогозина.

Недавно отделение реанимации получило новый наркозно-дыхательный аппарат Drager Fabius с монитором для отслеживания жизненных показателей оперируемого пациента. Врач-анестезиолог Владимир Аншаков рассказал, что и новый аппарат, и монитор с начала октября уже используются в работе.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

«Это современное высокотехнологичное оборудование, предназначенное для автоматической подачи наркоза и вентиляции легких. Подходит для проведения любых операций, в которых требуется анестезия. Ранее у нас стоял аналогичный аппарат, но его более старая модель, на котором мы работали десять лет», — добавил Владимир Аншаков.

Продолжается капитальный ремонт поликлиники Протвинской городской больницы. Первый этап, во время которого отремонтировали крыло детской поликлиники, завершился в начале 2019 года. Теперь с заменой всех инженерных коммуникаций ремонтируют взрослую половину медучреждения.

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По программе «Здравоохранение Подмосковья» на капремонт поликлиники запланировано потратить 259 миллионов рублей. В 2018 году на первый этап ремонта было выделено почти 46 миллионов рублей. Как рассказала Светлана Рогозина, в настоящее время полностью закрыты третий и четвертый этажи, а также по половине шестого, второго и первого этажей.

«Мы максимально освободили площади, чтобы ускорить проходящий ремонт. Конечно, пришлось потесниться, и мы приносим извинения пациентам за некоторые неудобства, но просим немного потерпеть, чтобы ремонт был сделан максимально качественно и закончен в сжатые сроки», — отметила Светлана Рогозина.

Завершить ремонт планируется во второй половине 2020 года. К этому сроку ожидается окончательный завоз медицинского оборудования и мебели. «К 2020 году мы обновимся полностью — и по оборудованию, и по мебели, и, конечно, по интерьеру, который будет всех радовать. После этого в следующем году запланирован ремонт в отделениях стационара. Все делается последовательно», — пояснила заведующая поликлиникой для взрослых Светлана Рогозина.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Протвино Альберт Колотовкин, в свою очередь, сказал, что городскую больницу хотелось бы видеть современной, укомплектованной новым оборудованием, отвечающей всем санитарным нормам. Он сделал особый акцент на том, что жители наукограда должны получать качественное медицинское обслуживание.

«Более 25 лет оборудование в больнице ремонтировали, по большей части оно устарело. Сейчас поступает новое — современное и дорогостоящее. В том числе был закуплен флюорограф стоимостью более 5 миллионов рублей, рентгеновский аппарат на два и на три рабочих места и рентгеновский аппарат типа С-дуга (для визуализации исследуемых органов и операционного поля), аппарат для искусственной вентиляции легких», — перечислил глава муниципалитета.

Жительница наукограда Мария Бельчикова оценила преображение медицинского учреждения: «В больнице стало очень уютно. Приятно зайти, комфортно. Вообще, так тепло на душе, что все кругом преображается в нашем любимом городе: и дороги, и дворы, и подъезды, и поликлиника. Хотелось бы, чтобы этот темп не снижался и в будущем».

Еще один житель Протвина Максим Волков доволен появлением новых рентген-аппаратов. «Очень рад тому, что в протвинский стационар установят три новых рентген-аппарата, один из которых предназначен для детей. Это существенно разгрузит очереди и улучшит качество обслуживания пациентов», — высказал уверенность мужчина.