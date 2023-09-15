Подмосковье 15 сентября 2023, 17:51 Ремонт последнего участка дороги по национальному проекту начался в Пушкино Минтранс Подмосковья

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В Пушкинском округе приступили к ремонту последнего участка этого сезона. Работы проводят на улице Солнечной в Мамонтовке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По дороге можно добраться до Пушкинской школы, поликлиники, детского сада, ж/д станции и других социальных объектов. После завершения ремонта проезд к ним станет удобнее и безопаснее более чем для двух тысяч автомобилистов.

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Отмечается, что в округе уже обновили покрытие на пяти региональных дорогах общей протяженностью свыше восьми километров. На всех участках отремонтировали покрытие, укрепили обочины, а до конца ремонтного сезона нанесут разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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