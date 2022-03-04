Ремонт поликлиники микрорайона Текстильщик завершился в Королеве
Поликлинику микрорайона Текстильщик отремонтировали в Королеве. Там обновили отделку, улучшили водоснабжение, отопление и вентиляцию.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, надежнее стала система электроснабжения.
Медицинская помощь должна быть доступной и качественной для всех жителей региона
Светлана Стригункова.
Она добавила, что к поликлинике прикреплены около семи тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи детей.
«Важно и то, что во время проведения ремонта поликлиника продолжала принимать пациентов», — отметила Стригункова.
Медицинский центр находится в микрорайоне Текстильщик по адресу: улица Молодежная, дом №6а.
Записаться на прием можно через «Госуслуги» Подмосковья или по телефону 122.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризации и профосмотры.