Ремонт поликлиники микрорайона Текстильщик завершился в Королеве

Поликлинику микрорайона Текстильщик отремонтировали в Королеве. Там обновили отделку, улучшили водоснабжение, отопление и вентиляцию.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, надежнее стала система электроснабжения.

Медицинская помощь должна быть доступной и качественной для всех жителей региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что к поликлинике прикреплены около семи тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи детей.

«Важно и то, что во время проведения ремонта поликлиника продолжала принимать пациентов», — отметила Стригункова.

Медицинский центр находится в микрорайоне Текстильщик по адресу: улица Молодежная, дом №6а.

Записаться на прием можно через «Госуслуги» Подмосковья или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризации и профосмотры.