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    04 марта 2022, 15:13

    Ремонт поликлиники микрорайона Текстильщик завершился в Королеве

    Анастасия Аброськина

    Поликлинику микрорайона Текстильщик отремонтировали в Королеве. Там обновили отделку, улучшили водоснабжение, отопление и вентиляцию.

    Ремонт поликлиники микрорайона Текстильщик завершился в Королеве | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, надежнее стала система электроснабжения.

    Медицинская помощь должна быть доступной и качественной для всех жителей региона

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что к поликлинике прикреплены около семи тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи детей.

    Ремонт поликлиники микрорайона Текстильщик завершился в Королеве | Изображение 2

    «Важно и то, что во время проведения ремонта поликлиника продолжала принимать пациентов», — отметила Стригункова.

    Медицинский центр находится в микрорайоне Текстильщик по адресу: улица Молодежная, дом №6а.

    Ремонт поликлиники микрорайона Текстильщик завершился в Королеве | Изображение 3

    Записаться на прием можно через «Госуслуги» Подмосковья или по телефону 122.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризации и профосмотры.