Ремонт подстанции в Красногорске улучшил электроснабжение для 1,8 миллиона жителей

Подстанция «Западная» участвует в электроснабжении нескольких районов столицы и Красногорска с совокупным населением свыше 1,8 миллиона человек. После реконструкции мощность питающего центра выросла более чем на 20%.

Инвестиции в проект реконструкции составили 790 миллионов рублей. На подстанции установлены два трансформатора общей мощностью 250 мегавольт-ампер. Этого достаточно для подключения к сетям около 20 тысяч городских квартир. Агрегаты размещены в закрытых камерах с системой газового пожаротушения и оснащены автоматикой, которая позволяет контролировать состояние приборов на расстоянии и изменять напряжение под нагрузкой.

Как уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин, в числе крупнейших потребителей подстанции «Западная» — объекты Московского метрополитена, стадион «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак», жилые комплексы «Пятницкие кварталы», «Изумрудные холмы», «Большое Путилково», микрогород «В лесу».

Объект входит в состав Московского энергетического кольца, включающего девять подстанций и 376 километров ЛЭП. Эта инфраструктурная система обеспечивает высокий уровень надежности электроснабжения Москвы и Подмосковья. В случае выхода из строя одного из звеньев, подача энергии будет осуществлена от других источников Александр Самарин.

«Россети ФСК ЕЭС» реализует масштабную программу модернизации питающих центров в составе столичного энергокольца. На сегодня завершена реконструкция подстанций «Бескудниково» и «Очаково», увеличена мощность питающего центра «Чагино». Работы продолжаются.