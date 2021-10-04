Ремонт подстанции в Дмитрове улучшил электричество для 165 тысяч жителей

Реконструкцию электрической подстанции «Дмитров» завершили в Подмосковье. Это масштабный питающий центр северной части региона. Обновление позволило улучшить надежность электричества более чем для 165 тысяч местных жителей.

Работу провели сотрудники «Россетей». Качество электричества выросло и на всесезонном горнолыжном курорте «Сорочаны», а также на предприятиях и социальных объектах.

Старое оборудование заменили современным. Реконструкцию подстанции в Дмитрове выполнили в несколько этапов.

Здесь обновили выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения. Для защиты от гроз и перепада напряжения установили специальные ограничители.

Теперь оборудованием управляют в автоматическом режиме. Все приборы рассчитаны на длительный срок службы — до 30 лет.

Предварительно техника прошла высоковольтные испытания. В «Россетях» подчеркнули, что от подстанции «Дмитров» зависит снабжение электричеством жилых домов, курорта «Сорочаны», завода по производству стекла «Легион» и предприятия «Деке Экстружн», где производят кровельные материалы.