Ремонт подстанции скорой помощи завершился в Красногорске

Ремонт подстанции Московской областной станции скорой помощи завершили в Красногорске. Здесь обновили входную группу, провели внутренние отделочные работы, заменили дверные блоки. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Мы проводим большую работу по модернизации скорой помощи в Подмосковье. В этом году поставили более 340 автомобилей, полностью перевели службу скорой помощи на IP-телефонию, закупаем для сотрудников новую форму и проводим масштабные ремонтные работы», — сказала Светлана Стригункова.

Ремонт завершился уже на 35 постах и подстанциях скорой помощи с начала года, добавила министр. В регионе был проведен ремонт Яхромской, Воскресенской, Клинской, Чеховской и других подстанций.

Ранее стало известно, что новую станцию скорой помощи открыли в селе Раменского округа.