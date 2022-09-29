Ремонт подъездов и сбор мусора обсудили на встрече с жителями в Химках | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 18:32 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт подъездов и сбор мусора обсудили на встрече с жителями в Химках

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Глава Химок Дмитрий Волошин провел прием жителей городского округа. На этот раз в повестке дня оказались вопросы ремонта и вывоза мусора.

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Жительница дома № 29 на улице Библиотечной Татьяна Трофимова обратилась с просьбой отремонтировать подъезд. Управляющая компания уже проводила работы по этому адресу в 2019 году — здесь заменили грузовой и пассажирский лифт и входные двери, покрасили стены.

«Сейчас нам необходимо заменить технические двери, поставить вторую тамбурную дверь. Обратите внимание на пол, потолок, козырек и пожарный выход», — отметила химчанка Татьяна Трофимова.

По поручению Дмитрия Волошина специалисты ЖКХ оценят состояние подъезда и внесут все необходимые работы в план ремонта на текущий год. В частности, заменят плитку и окна.

Александр Горелов, проживающий на улице Комсомольской, обратился с просьбой перенести мусорные контейнеры от дома № 1 на улице Горького. По его словам, у площадки часто скапливается свалка из бытовых и строительных отходов.

«Мы должны подойти к этому вопросу ответственно. В этом месте — поворот. Мусор с дороги не видно, поэтому его там и вываливают. Нужно перенести площадку в другое место, где она будет защищена. Установить видеонаблюдение, шлагбаум», — отметил Дмитрий Волошин.

Глава напомнил, что для крупногабаритного мусора на улице Машинцева установлена площадка проекта «Мегабак», где принимают строительные отходы, старую мебель, бытовую технику, автомобильные шины, батарейки, одежду, спиленные деревья и прочий хлам. Пункт приема работает ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.

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