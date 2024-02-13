Подмосковье 13 февраля 2024, 18:11 Ремонт подъемных механизмов в нескольких подъездах завершили в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Управляющая компания «ВСК-Комфорт» завершила ремонт подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обновленные подъемники установлены в двух домах.

Современные подъемники обеспечат безопасное и удобное перемещение маломобильных горожан. Такие механизмы функционируют теперь в пятом подъезде дома № 7 и первом подъезде дома № 9 на проезде Шадунца в Лобне.

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Напомним, на данном этапе в компании «ВСК-Комфорт» проходит реорганизация. Сейчас для уборки территорий от снега штат управляющей компании укомплектован 130 рабочими. Кроме того, в рамках снегоуборочной кампании парк увеличен на шесть самосвалов.

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