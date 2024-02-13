13 февраля 2024, 18:11
Ремонт подъемных механизмов в нескольких подъездах завершили в Лобне
Управляющая компания «ВСК-Комфорт» завершила ремонт подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обновленные подъемники установлены в двух домах.
Современные подъемники обеспечат безопасное и удобное перемещение маломобильных горожан. Такие механизмы функционируют теперь в пятом подъезде дома № 7 и первом подъезде дома № 9 на проезде Шадунца в Лобне.
Реклама
Напомним, на данном этапе в компании «ВСК-Комфорт» проходит реорганизация. Сейчас для уборки территорий от снега штат управляющей компании укомплектован 130 рабочими. Кроме того, в рамках снегоуборочной кампании парк увеличен на шесть самосвалов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Лобня
Инвалиды
Реклама
Реклама