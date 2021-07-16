Ремонт почты в Чехове закончили досрочно по поручению губернатора

По поручению губернатора Андрея Воробьева ремонт почты в Столбовой закончили с опережающими темпами. Сегодня отделение в Чеховском городском округе вновь открылось для посетителей — с прежним графиком, но совершенно новым уровнем работы.

Жители рады — они очень ждали, когда закончится ремонт.

«Очень ждали, благодарим нашего главу вместе с администрацией, дождались… Народ довольный», — рассказала местная жительница Тамара Миткова.

Во время работ привели в порядок фасад здания, заменили старые окна, трубы, двери и внутренние коммуникации. Вход отремонтировали так, чтобы удобно было всем, в том числе маломобильным группам граждан. У отделения появились пандус, кнопка для вызова персонала, а также табличка для слабовидящих посетителей.

«Внутри помещения почты все замечательно: низкая стоечка, нет порогов, есть кнопка вызова, на которую нажмешь, выйдет человек — работник почты — и окажет посильную помощь», — рассказала руководитель спортивного клуба «Равные возможности» Татьяна Карзубова.

Удобство использования пандуса проверили вместе с Карзубовой — в результате приняли решение дополнить поверхность гладким бетонным заездом и перилами. Кроме того, глава городского округа обсудил проделанную работу с местными жителями — они пришли к тому, что покрытие прилегающей площадки нужно дополнительно заменить и выровнять. Кроме того, возле отделения договорились установить систему для парковки велосипедов, а внутрь помещения — кондиционер.

Сейчас в порядок приводят еще 12 отделений почты в Подмосковье — они откроются после ремонта до конца сентября. Об этом рассказал глава Чеховского городского округа Григорий Артамонов.

«Абсолютное большинство наших граждан посещает ежемесячно наши почтовые отделения. Они должны действительно радовать глаз, быть комфортными… До конца сентября откроем все 13 отделений. Наши жители почувствуют качественные перемены в жизни», — заключил он.