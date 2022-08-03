Ремонт плотины завершился в деревне Медное-Власово в Лосино-Петровском

Завершился ремонт плотины в деревне Медное-Власово в Лосино-Петровском. Водопропускные трубы из русла реки Любосеевка в реку Воря и склоны автодороги начали разрушаться из-за постоянных подтоплений. Особенно в период весеннего половодья и летне-осенних паводков. Это создавало угрозу и самой деревне, и садовым товариществам. Теперь гидротехническое сооружение отремонтировали.

За время ремонта склоны дороги укрепили бетонными плитами, возвели пирс и установили гидротехнические задвижки, которые позволят регулировать уровень воды.

«Важно то, что по этой дамбе проходят все коммуникации между поселком и больницей. Это единый комплекс. И была угроза разрушения всему. И самой дамбы и, естественно, всех коммуникаций. Это нарушило бы всю жизнь поселка. И то, что произошло, это очень важно», — рассказал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

То, что сооружение восстановили, важно и для жителей, и для лечебного учреждения. Сейчас администрация планирует выступить с инициативой, при поддержке депутата Госдумы Александра Толмачева, о включении русла реки в программу очистки рек и озер.