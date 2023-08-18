18 августа 2023, 17:36
Ремонт пяти участков теплосетей начался в Солнечногорске
Первый этап модернизации теплосетей стартовал в Солнечногорске. Подрядчик приступил к реконструкции пяти участков. Работы проведут на улицах Обуховская и Пролетарская, в микрорайонах Рекинцо и Поваровка, а также на территории Опытного завода в поселке Поварово.
Обновлением объектов теплоснабжения в Солнечногорске будет заниматься компания «Газпром теплоэнерго Московской области». Работы проведут в рамках концессионного соглашения.
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«Есть участки, где наблюдается значительное отставание, один из таких — микрорайон Рекинцо. „Газпром теплоэнерго Московской области“, подрядчикам, задействованным в реализации концессионного соглашения, рекомендовано усилить работу в данном направлении», — рассказала руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
Она отметила, что большая часть работ должна быть закончена к 30 августа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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ЖКХ
Солнечногорск
Ремонтные работы
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