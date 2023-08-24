Подмосковье 24 августа 2023, 17:45 Ремонт пяти региональных дорог завершился в Щелкове Минтранс Подмосковья

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Ремонт региональных дорог завершился в Щелкове. В Минтрансе Московской области уточнили, что покрытие заменили на пяти объектах, общая протяженность которых превышает 11 километров.

Работы провели на улицах Советской и Вокзальной, благодаря чему проезд к школам, поликлинике и другим социальным объектам стал удобнее примерно для 50 тысяч человек.

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Еще три участка отремонтировали, исходя из пожеланий жителей на портале «Добродел». Покрытие заменили на участке от улицы Талсинской до улицы Новоселки Слободка, а также подъездных дорогах к деревням Первой Алексеевской и Большие Петрищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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