Ремонт Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2024 году | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 12:51 Ремонт Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2024 году

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В Мытищах приступили к переустройству инженерных коммуникаций, потому что там сейчас проводится реконструкция Пироговского шоссе. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, реконструкция проводится на участке, который ведет к Олимпийскому проспекту до Мытищиинской хорды. Общая протяженность участка составит порядка 2,1 километр.

«В настоящий момент строители проводят техническое обследование инженерных сетей, расположенных в зоне производства работ. Также приступили к земляным работам — обустраивают траншеи, в которые будет укладываться ливневый трубопровод. Реализация проекта позволит существенно улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов, кроме того будет обеспечен выезд на Мытищинскую хорду», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В ходе работ собираются расширить дорожное полотно до четырех полос движения. Там появится новая и очень комфортная пешеходная зона, откроются новые автобусные остановки. Собираются также организовать велосипедные дорожки. Ожидается, что завершить работы в соответствии с государственным контрактом получится в четвертом квартале 2024 года.

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