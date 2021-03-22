Ремонт ожидает более 150 медицинских учреждений Подмосковья

Власти Московской области отремонтируют 158 медицинских учреждений. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«У нас до сих пор есть объекты здравоохранения, которые, я бы сказал, оставляют желать лучшего, а иной раз просто разочаровывают. Мы нашли, привлекли дополнительные ресурсы. Цель этой работы — все 158 объектов максимально быстро, форсированно отремонтировать. Сделать капитальные, косметические ремонты и навести там порядок», — сказал глава региона.

Также Воробьев попросил уделить особое внимание вопросу вакцинации. Губернатор поблагодарил врачей, которые детально рассказывают о прививке, «убирают фобии».

«Конечно, те, у кого есть противопоказания, должны избежать вакцинации, но все-таки наша вакцина, очевидно, себя зарекомендовала. И дальнейшие усилия по вакцинации нам нужно реализовывать», — подчеркнул он.

По словам Воробьева, порядка 350 тысяч жителей Подмосковья уже привились. Однако вакцину должны получить несколько миллионов человек.