Подмосковье 17 мая 2023, 16:10 Ремонт одного из самых загруженных участков Можайского шоссе начался в Одинцове

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Дорожные работы стартовали в Подмосковье. В Одинцове рабочие занимаются устранением ям, нанесением разметки и ремонтом одного из самых загруженных участков Можайского шоссе.

В Подмосковье начался сезон ремонтных работ на автодорогах. В порядок планируют привести свыше полутора тысяч километров дорог.

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«Посещая территории, мы можем услышать от жителей большой запрос на ремонт дорог. Перепады, сложный климат приводят к тому, что весной мы особые усилия должны направить на приведение в порядок дорожно-транспортной сети. Плюс тротуары, которые также являются незаменимыми и важными в жизни каждого человека», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Одинцове дорожные работы идут полным ходом: уже привели в порядок около 17 тысяч квадратных метров дорог и устранили более пяти тысяч ям.

Основные работы сейчас ведутся на Можайском шоссе. Здесь от эстакады на 26-м километре до пересечения с улицей Чикина дорожники меняют асфальтовое покрытие. Этот участок — один из самых загруженных в Одинцове, здесь ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей.

«Было принято решение и подрядчик в рамках гарантийных обязательств в настоящее время отфрезеровал и устраивает новый слой покрытия», — рассказал директор «Упрдоркапстроя» Сергей Батушенко.

В общей сложности будет уложено порядка 36 тысяч квадратных метров асфальта в рамках гарантийных обязательств.

Также месяц назад в Одинцове начали обновлять дорожную разметку. Технология предусматривает использование как холодного, так и термического пластика. Для нанесения горячей смеси применяются специальные разметочные машины.

Сейчас дорожники уже выполнили почти четверть от запланированного объема работ. Они нанесли 66 километров линейной разметки и окрасили 43 искусственные неровности. Закончить с нанесение разметки подрядчики планируют в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов обратить пристальное внимание на ремонт дорог.

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