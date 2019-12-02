Ремонт очистных сооружений в солнечногорском Никулине завершат до конца года

Реконструкцию очистных сооружений в деревне Никулино городского округа Солнечногорск планируют полностью завершить до конца 2019 года. В течение декабря там закончат работы по ремонту и замене износившихся конструкций. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Очистные фильтруют сточные воды от социальных объектов и домов более чем 500 жителей солнечногорской деревни Никулино.

Специалисты полностью отремонтируют одну из двух существующих линий очистки, заменят лотки, износившиеся трубы, воздуховоды, установят новые задвижки и выполнят лакокрасочные работы. Также в рамках реконструкции на станции установят мелкодисперсные аэраторы, улучшив тем самым насыщение воды кислородом. Данный процесс является основой для биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков в очистных сооружениях.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Начальник отдела экологии АО «Трансагроэкспорт» Андрей Корнилов подчеркнул, что работы по реконструкции очистных сооружений выполняются с целью предотвращения возможного негативного воздействия на окружающую среду.

«Основной задачей очистных является понижение количества загрязнений, находящихся в сточных водах до уровня, который сделает их безопасными до попадания в водоемы или водопроницаемый грунт», — пояснил Андрей Корнилов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Станция очистки сточных вод вблизи деревни Никулино была введена в эксплуатацию в 1980 году. Последние ремонтные работы здесь проводились около 10 лет назад.

Местная жительница Наталья Титова заметила, что в этом году в Солнечногорске активно ведутся работы как по улучшению качества воды, так и по улучшению системы очистки. «Очистные сооружения в нашей деревне давно нуждались в ремонте. Очень хорошо, что власти взялись за эту работу», — сказала Наталья Титова.

Другая местная жительница Галина Пахомова также положительно оценила проведение работ:«Я, как местный житель, считаю реконструкцию очистных просто необходимой. И запаха не будет, и вода будет чистой».

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

С начала 2019 года на территории Московской области введено в эксплуатацию 17 объектов водоснабжения. Это позволило улучшить качество водоснабжения свыше 20 тысяч жителей.