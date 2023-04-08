Подмосковье 08 апреля 2023, 21:30 Ремонт обрушившейся крыши школы в Пушкино завершат в августе 2023 года

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В поселке Ашукино в Пушкино продолжается восстановление крыши пристройки школы. Работы планируют завершить в августе 2023 года.

Новая пристройка на 350 мест к Ашукинской школе открылась в 2021 году, а уже 4 февраля 2022 года крыша в актовом зале обвалилась. Площадь разрушения составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

«Строители сейчас работают по трем направлениям. Все три проектных решения, которые есть, они все прошли соответствующие согласования, экспертизу», — сообщил глава округа Максим Красноцветов.

На данный момент строители восстановили парапет актового зала, заменили поврежденные заполнения оконных проемов и провели дополнительный ультразвуковой контроль сварных швов. Также специалисты заново отделывают помещения.

«На стройке должен быть авторский надзор, то есть за крупными, самыми сложными строительными узлами должен наблюдать проектировщик и давать заключение», — заявил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Сейчас на объекте трудятся около 20 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье капитально ремонтируют более 170 школ и детских садов.

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