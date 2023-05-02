Подмосковье 02 мая 2023, 11:49 Ремонт оборудования на ключевых электрических подстанциях начался в Подмосковье Россети

Читать 360tv в

Компания «Россети» отремонтирует 272 разъединителя на десяти крупнейших объектах электроснабжения в Подмосковье. Сейчас работы ведутся на подстанции «Кедрово», которая обеспечивает энергией Наро-Фоминский городской округ.

Параллельно ремонт оборудования начался на подстанциях «Стачка» в Орехово-Зуеве, «Пески» в Коломенском городском округе и «Федино» в Воскресенске.

Реклама

До конца октября ремонты выполнят на 10 крупнейших подстанциях региона. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, выполнение этих работ повышает надежность энергообеспечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».