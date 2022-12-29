Подмосковье 29 декабря 2022, 16:00 Ремонт наркодиспансера завершился в Балашихе

Читать 360tv в

Здание наркологического диспансера полностью обновили в Балашихинской областной больнице. Здесь привели в порядок кровлю и фасад, провели внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, окна и двери.

Реклама

«Благодаря проведенному капитальному ремонту в здании удалось создать комфортные условия для лечения пациентов и работы врачей. На эти цели было направлено более 108 миллионов рублей», — отметил главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».