29 декабря 2022, 16:00
Ремонт наркодиспансера завершился в Балашихе
Здание наркологического диспансера полностью обновили в Балашихинской областной больнице. Здесь привели в порядок кровлю и фасад, провели внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, окна и двери.
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«Благодаря проведенному капитальному ремонту в здании удалось создать комфортные условия для лечения пациентов и работы врачей. На эти цели было направлено более 108 миллионов рублей», — отметил главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.В наркодиспансере установлена новая медицинская мебель. Интерьер учреждения стал стильным и ярким.
Новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.
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